وزير التربية : نحن بصدد استكمال اللمسات الأخيرة لمشروع إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، الجمعة، “نحن بصدد استكمال اللمسات الأخيرة في مشروع إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سنّه رئيس الجمهورية قيس سعيد في دستور 25 جويلية 2022.

وأوضح البوغديري في حوار خاص مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ان المشروع سيعرض على مجلس وزاري لمناقشته قبل رفعه الى البرلمان.

و بين “أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيكون تحت اشراف رئيس الجمهورية، مشددا على أن الهيكل الجديد سيكون مؤثرا في تحديد ورسم الاستراتيجية الوطنية للإصلاح التربوي بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية للإصلاح التربوي.

وحول تركيبة المجلس قال وزير التربية، “إن المجلس سيضم في تركيبته ممثلين عن عديد الوزارات المتدخلة في الشأن التربوي علاوة عن عديد الخبراء والأساتذة والمتفقدين والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وخبراء في القانون وغيرهم.

وأقر وزير التربية محمد علي البوغديري بما وصفه باهتراء المنظومة التربوية الحالية على الرغم من الانطلاقة الرائدة بعد الاستقلال الوطني في بناء النظام التربوي في تونس خاصة مع الكاتب ووزير التربية الراحل محمود المسعدي الذي رفع آنذاك شعار “فوق كل ربوة مدرسة”.

وقال البوغديري “هذه المرة سيكون شعارنا فوق كل ربوة مدرسة حديثة ومتطورة ورقمية”، مشيرا إلى ان التوجه سيرتكز على رقمنة التعليم وإصلاح جميع مراحله انطلاقا من السنة التحضيرية مرورا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى غاية التخرج من الجامعة.