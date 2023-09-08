OPPO تعرض ابتكارات رسوميّات الهاتف الجوّال في التظاهرة العالميّة   SIGGRAPH 2023

شاركت OPPO خلال شهر أوت الماضي في لوس أنجلوس (الولايات المتّحدة الأمريكية) في تظاهرة SIGGRAPH 2023، وهو أكبر حدث دولي مخصّص لرسومات الكمبيوتر والهواتف المحمولة وتقنيات التّفاعل، والذي عقد في دورته الخمسين.

واستعرضت OPPO أحدث ابتكاراتها وخبراتها في مجال الرسوميّات على الأجهزة المحمولة لتعزيز الصّناعة والبحث في مجال تطوير الرّسومات على الأجهزة المحمولة، بما في ذلك تتبّع الأشعة المحسّن وعرض الرّسومات والذّكاء الاصطناعيّ. وتمّ تقديم عروض مباشرة عبر أجهزة متطوّرة، مثل OPPO Find X6 Pro وOnePlus 11 وOPPO Pad 2 بهدف تقديم تجربة بصرية سلسة وواقعية وغامرة.

محرّك PhysRay المطوّر يتتبّع الأشعّة على الأجهزة المحمولة

عملت OPPO باستمرار مع شركائها في الصناعة لتعزيز تتبّع الأشعّة المتنقّلة. ففي سنة 2021، اتخذت OPPO مبادرة لإنشاء أحد حلول تتبّع الأشعّة المفتوحة الأولى في الصّناعة PhysRay Engine للأجهزة المحمولة. وخلال تظاهرة SIGGRAPH 2022، أتاحت OPPO تعديل محرّك PhysRay Engine 1.0 وكشفت عن خطوتها التالية الحصريّة في تطوير PhysRay Engine 2.0 الذي يدمج إمكانيات جديدة لتتبع الأشعة المتقدّمة.

وللحصول على ألعاب محمولة أكثر حيويّة وواقعيّة، وفيلتر الكاميرا وسيناريوهات الواقع الافتراضي، قامت OPPO بدفع الابتكارات إلى الأمام من خلال تحسين محرّك PhysRay في كلّ مرحلة، سواء في مجال الأجهزة أو البرامج.

ومن خلال الجهود المشتركة مع شركة Qualcomm Technologies, Inc.، دعّمت أحدث منصة للهواتف المحمولة Snapdragon® 8 Gen 2 تتبّع الأشعة المحمولة على الأجهزة. ومع خوارزميات التّحسين مثل ReSTIR DI، تم تحسين تأثير العرض في الوقت الفعلي لتتبع الأشعة بشكل أكبر.

خلال SIGGRAPH 2023، تمكّن الزّوار من الاستمتاع بـ CampGuard 3.0، وهي لعبة للهاتف الجوّال تعتمد على محرّك PhysRay المحسّن. بالمقارنة مع سابقتها، أصبحت مشاهد اللّعبة أكثر وضوحا وواقعية. ويمكن أن تتفاعل انعكاسات الشخصيات والسماء والسحب في المرايا والأسطح الأخرى مع ضوء الشمس، مما يؤدي إلى إنتاج رسومات أكثر روعة.

وفي الوقت نفسه، قدّمت OPPO أيضا جهاز Ray Tracing Denoiser. ففي تطبيقات تتبّع الأشعّة ثلاثيّة الأبعاد مثل ألعاب الهاتف الذكيّ، يمكن لخوارزمية تقليل الضوضاء إعادة إنشاء تأثيرات الظلّ الناعمة والمفصّلة حتى مع إضاءة أقلّ.

وبفضل تقنية تتبّع الأشعة في الوقت الفعليّ التي يتم تسريعها بواسطة الأجهزة المدعومة بمعالج Snapdragon® 8 Gen 2، أصبحت التأثيرات البصرية أكثر وضوحا. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضا تجربة التأثيرات المرئية المذهلة للخلفيات المدعومة بمحرّك، وهو جهد مشترك بين OPPO وTaichi Lang.

مزيج مثالي من الصّور عالية الدقّة والاستهلاك المنخفض للطّاقة

قدّمت OPPO أيضا تقنية Mobile Deep Learning Super Sampling (DLSS). وهي تكنولوجيا تتطلّب قدرا كبيرا من قوة الحوسبة والأجهزة المتطوّرة، لذلك لا تزال تقتصر في الغالب على ألعاب الكمبيوتر. إلاّ أنّ OPPO وجدت طريقة لتطوير ذلك في ألعاب الهاتف المحمول.

ويقوم نموذج الذكاء الاصطناعي باختبار وعرض صور متعدّدة منخفضة الدقة بعدد أقلّ من البكسلات، ثم يستخدم بيانات الحركة والتعليقات من الصور السابقة لإنشاء صور أكثر وضوحا وأعلى دقة، مما يوفّر لمستخدمي الهاتف المحمول تجربة ألعاب عالية الجودة دون القلق بشأن استهلاك الطاقة.

كما قدّمت OPPO أيضا مزيدا من التطبيقات، بما في ذلك Stable Diffusion on Mobile وStyle Transfer on Mobile، التي تدعّمها ShaderNN.

وبالنسبة لعرض الرّسومات، قدمت OPPO تقنيتها الخاصّة بها Global Rendering Launcher.

وصرّح تشين لي، مدير معهد أبحاث الكمبيوتر والرّسومات لدى OPPOقائلا: “يصادف عام 2023 الذكرى الخمسين لتظاهرة SIGGRAPH، وبعد سنوات من الابتكار، شهد تطوير رسومات الهاتف المحمول تحوّلا جذريّا. إنّ التقنيات المتقدّمة التي يمثلها الذّكاء الاصطناعيّ ستمكّن مرة أخرى من تحقيق قفزة للأمام في دقّة الرسومات. وستواصل OPPO الاستثمار في هذا المجال، ممّا يوفّر المزيد من قدرات معالجة الرّسومات والرؤية الحاسوبية المبتكرة لمستخدمينا مع توحيد الجهود مع شركائنا لإنشاء منظومة جديدة للهاتف الجوّال مفتوحة وسهلة الاستخدام”.