عريس يهرب من زفافه!.. العروس تروي التفاصيل..

اقدم عريس على الهرب من قاعة الأفراح في ليلة الزفاف ولحظة عقد القران، وذلك منذ يوم 2 سبتمبر الجاري.

وقالت العروس بشرى في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، بأنها تفاجأت بما اقدم عليه خطيبها، خاصة وان قرار الزواج كان مبنيا على الحب، حسب تاكيدها.

واضافت بشرى ان التحضيرات ليوم الزفاف كانت طبيعية جدا ولم يظهر على عريس ما يوحي بانه يخطط للهرب، الى ان حانت لحظة توقيع عقد القران، ليتعلل العريس بغسل وجهه، ويغادر دون عودة الى حد اللحظة.

واكدت بشرى ان خطيبها لم يظهر منذ لحظة هروبه من الزفاف، وأنها فقدت الاتصال به، لكن وردتها معلومات بأن العملية مدبرة بين العريس وامه وعدد من أقاربه، وفق تعبيرها.