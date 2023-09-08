جندوبة: السيطرة على حريق استمر 8 أيام..

أكد العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، أنّه تمت السيطرة على حريق غابات منطقة العطاطفة من معتمدية عين دراهم المتواصل منذ ثمانية أيام بنسبة تجاوزت الـ90%، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.

وأوضح أن هذه المناطق الغابية التي طالت فيها الحرائق عشرات الهكتارات شهدت تدخلات أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية بجندوبة المعززين بوحدة من تونس ووحدة المدرسة الوطنية للحماية المدنية والوحدة المختصة ووحدة الدعم التكتيكي بمساندة جوية من طائرتين عسكريتين قامتا بأكثر من 40 طلعة جوية لاطفاء نقاط الحرائق بأعلى قمم السلسلة الجبلية التي يصعب الوصول إليها بسبب وعورة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي و عدم توفر مسالك.

وأكد العميد العبيدي أنه وكإجراء وقائي تمت حماية التجمعات السكنية المتواجدة بمحيط الحريق بقرى دار فاطمة والزويتينة والخناقة دار الشفاء والرميلة ووجه السوق والعرايضية وبن نسور والحامدية.

وتم للغرض تركيز آليات ومعدات بهذه القرى والتجمعات كإجراء استباقي لحماية المستاكنين