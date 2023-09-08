ملف التسريبات: هذا ما فعله الونيسي لدى سماعه امام وحدة البحث في جرائم الإرهاب

طيلة أكثر من ساعتين من سماعه لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، اليوم الجمعة، في ملف التسريبات المنسوبة اليه، التزم رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي الصمت، وفق ما أفاد به محاميه طارق الرزقي في تصريح لاذاعة ديوان أف أم .

وأوضح الرزقي أن منوبه قرر التزام الصمت الى حين ورود نتائج الاختبارات الفنية على التسريبات المنسوبة اليه ، لافتا الى أنه تم تعيين جلسة سماع جديدة له يوم الاثنين المقبل.

وأضاف طارق الرزقي أن 4 محامين حضروا جلسة السماع مع الونيسي لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب مشيرا الى أن أسئلة تتعلق بمحتوى و مضمون التسريبات وجهت اليه .

يشار الى أن عملية سماع الونيسي أمام الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب تأتي بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف الذي تخلت عنه النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس