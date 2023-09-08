سعيد لدى زيارته للبنك المركزي: الاستقلالية لا تعني الاستقلال عن الدولة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، زيارة لمقر البنك المركزي التونسي.

وحسب مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة، فقد شدد رئيس الدولة على ضرورية ان تكون سياسات البنك المركزي متناسقة مع سياسات الدولة.

واضاف الرئيس ان استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلاله عن الدولة، معتبرا ان قانون سنة 1958 كان افضل من قانون سنة 2016.

وشدد قيس سعيد على ضرورة الفصل بين الاستقلالية النقدية والاستقلالية على مستوى الميزانية، معتبرا ان الفصل 25 من قانون سنة 2016، هو ما دفع الدولة للجوء الى البنوك لتعبئة الخزينة، وتمتيعها بالفوائض عوضا عن البنك المركزي.

واعتبر سعيد أنه كان من الاجدر عدم ادراج الفصل المذكور.