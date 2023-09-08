سعيّد: “تحويلات ضخمة من الخارج ومال فاسد.. ولجنة التحاليل المالية لم تقم بدورها”

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

وانتقد رئيس الدولة عمل لجنة التحاليل المالية، معتبرا أنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.

وقال ” ذكرت سابقا رقم التحويلات التي تمت عبر البريد في صفاقس وكانت في حدود 33 مليارا من المليمات خلال الفترة الفاصلة بين 1 جانفي و1 جوان.. وكان المفروض أن تتحرى اللجنة في مصدر هذه الأموال”.

وتحدث قيس سعيد أيضا عن تحويلات مالية من الخارج لعدد من جمعيات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة اخضاعها لرقابة لجنة التحاليل المالية.

واكد الرئيس ان هذه الأموال يتم توجيهها لاحزاب سياسية وهي قادمة من جهات أجنبية تريد التدخل في الشأن التونسي، وفق قوله.

وتابع قائلا: “هناك قرائن على ان مصدر هذه الأموال فاسد.. وكل يوم تاتيني قضايا تتعلق بشبهات فساد”.