سعيّد: “الفساد وتعطيلات الإدارة.. هي السبب وراء عزوف المستثمرين عن تونس”

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، زيارة الى مقر البنك المركزي.

والتقى رئيس الدولة محافظ البنك مروان العباسي، حيث دعا جميع التونسيين إلى العمل كجندي على جبهة القتال، خاصة في ظل ما تزخر به تونس من كفاءات وموارد.

واكد الرئيس على أنّ الفساد المنتشر في البلاد، حال دون اختيار المستثمرين لتونس لبعث مشاريعهم، “إلى جانب التعطيلات التي يتعرضون لها من قبل إداريين مرتبطين ببعض الأحزاب واللوبيات في محاولة لضرب الاقتصاد”.

واك سعيد على ان غياب الأمن والراحة والتسهيلات، خافت نوعا من العزوف لدى المستثمرين عن الاستثمار في تونس.

وطالب قيس سعيّد بمقاومة الفساد وتطهير البلاد، داعيا لجنة التحاليل المالية إلى القيام بدورها على الوجه المطلوب، مشددا على ضرورة المرور إلى المحاسبة.

وقال رئيس الدولة ان “الفساد أصبح ثقافة سائدة ومن يمتلك نوعا من السلطة يحولها الى بضاعة.. يجب توفير المناخ الملائم لجلب المستثمرين والقضاء على كلّ المشاكل”.