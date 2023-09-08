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منوبة: الاحتفاظ بصاحب محل لخزن المواد المدرسية من اجل المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة في البطان

2023/09/08 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بصاحب محل لخزن المواد المدرسية غير حامل لما يدل على النشاط بمنطقة البطان ، وفتح بحث تحقيقي في حقه من اجل المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة، وفق ماأفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي،مساء اليوم وكالة تونس افريقيا للانباء، .
واوضحت انه على اثر عملية مراقبة مشتركة بين اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة ، ووحدات الحرس الوطني بطبربة، تم كشف محل خزن ادوات مدرسية ينشط خارج الاطر القانونية ، وتبين ان صاحبه، وهوتاجر مواد مدرسية وكتبية بالجملة، تولّى التفريط بالبيع في 5700 كراس مدعم الى وجهات غير معلومة ، وضمن المسالك الموازية بغرض تحقيق ارباح، تعد غير ناتجة عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
وباعلام النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بصاحب المحل ، وفتح بحث تحقيقي في حقه، عهّدت به فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، في انتظار كشف مصدر كمية الكراس المدعم موضوع البحث، والتي تم حجزها حجزا صوريا .
نعيمة عويشاوي

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