منوبة: الاحتفاظ بصاحب محل لخزن المواد المدرسية من اجل المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة في البطان

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بصاحب محل لخزن المواد المدرسية غير حامل لما يدل على النشاط بمنطقة البطان ، وفتح بحث تحقيقي في حقه من اجل المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة، وفق ماأفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي،مساء اليوم وكالة تونس افريقيا للانباء، .

واوضحت انه على اثر عملية مراقبة مشتركة بين اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة ، ووحدات الحرس الوطني بطبربة، تم كشف محل خزن ادوات مدرسية ينشط خارج الاطر القانونية ، وتبين ان صاحبه، وهوتاجر مواد مدرسية وكتبية بالجملة، تولّى التفريط بالبيع في 5700 كراس مدعم الى وجهات غير معلومة ، وضمن المسالك الموازية بغرض تحقيق ارباح، تعد غير ناتجة عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.

وباعلام النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بصاحب المحل ، وفتح بحث تحقيقي في حقه، عهّدت به فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، في انتظار كشف مصدر كمية الكراس المدعم موضوع البحث، والتي تم حجزها حجزا صوريا .

نعيمة عويشاوي