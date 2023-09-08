واقع وآفاق علاقات التعاون بين تونس وجمهورية مالي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها محور لقاء وزير الخارجية مع نظيره المالي

مثل التباحث حول واقع وآفاق علاقات التعاون التاريخيّة القائمة بين تونس وجمهورية مالي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليم العالي والصحّة والتكوين المهني أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمار، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع وزير الماليّين بالخارج والاندماج الإفريقي موسى آغ الطاهر.

كما تبادل الوزيران، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، وجهات النظر حول المستجدّات في منطقة الساحل والصحراء وسبل التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.

وعبر نبيل عمار، عن خالص شكره للسلطات المالية على الاستعداد الذي أبدته للتعاون والتنسيق مع الجانب التونسي بهدف إيجاد الحلول لعودة المهاجرين غير النظاميين في أفضل الظروف مع الحرص على توفير ظروف إقامة ملائمة للماليين المقيمين بتونس بصفة قانونية.

وقد تضمّن برنامج زيارة الوزير المالي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس يومي 7 و8 سبتمبر 2023، لقاءين مع كل من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى زيارة لمركز للتكوين المهني وفق نص البلاغ.