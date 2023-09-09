أكثر من 15 مؤسسة تونسية في بعثة اقتصادية إلى الولايات المتحدة الامريكية تقودها “كونكت الدولية”

تنطلق اليوم، السبت، البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تقودها “كونكت الدولية” إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة 15 مؤسسة تونسية، وبالتنسيق مع الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، وتتواصل إلى يوم 17 سبتمبر 2023.

وتهدف هذه البعثة، وفق مانشرته الكنفدرالية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الفرص التجارية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم خلال البعثة زيارة أهم صالون دولي للطاقات المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية بعد نجاح البعثة الاقتصادية التي قادها المكتب الجهوي كونكت صفاقس في سبتمبر 2022″، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت كوناكت، أنه نظرا لحاجيات الصناعيين التونسيين لمواكبة التكنولوجيا العالمية في قطاع التعبئة والتغليف سيتم كذلك في إطار نفس البعثة زيارة الصالون الدولي للتعبئة والتغليف ” باك أكسبو” الذي سيقام أيضا بمدينة لاس فيغاس – ولاية نيفادا.

كما سيتم، بالشراكة مع سفارة تونس بواشنطن وغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، تنظيم جلسة عمل إقتصادية بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وستجمع الجلسة، ممثلي المؤسسات التونسية المشاركة مع عدد هام من ممثلين عن الشركات الأمريكية الناشطة في القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

يذكر أن صادرات تونس إلى السوق الأمريكية بلغت حوالي 523 مليون دينار في سنة 2016، بينما بلغت الواردات حوالي 5ر1 مليار دينار.

تعتبر تونس المورد الثالث عشر للسوق الأمريكية، حيث تقوم أساساً بتصدير المنتجات الزراعية (80 بالمائة)، مثل التمور وزيت الزيتون والمنتجات الكهروميكانيكية في سنة 2016.

ووصلت صادرات تونس من زيت الزيتون والتمور إلى الولايات المتحدة إلى قيمة تبلغ على التوالي 70 مليون دولار و12 مليون دولار.

وتعد تونس هي الشريك الرئيسي للتمور في السوق الأمريكية حيث تخضع التمور التونسية لإعفاء من الرسوم عند الواردات بنسبة 2ر4 بالمائة.