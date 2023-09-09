زلزال المغرب: الجزائر تفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات

قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت 09 سبتمبر 2023، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي.

وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

وقال بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر نقدم تعازيها لأسر ضحايا الزلزال المغرب، وأكد أن الجزائر “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.