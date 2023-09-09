جامعة الجودو: ‘الوفد التونسي المشارك في البطولة الإفريقية بالمغرب بخير’

أكد رئيس الجامعة التونسية للجودو اسكندر حشيشة، ظهر اليوم السبت 09 سبتمبر 2023، أن أعضاء وفد المنتخب التونسي للجودو المشارك في البطولة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء المغربية بخير.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الشباب والرياضة أنّ الرياضيين التونسيين المتواجدين بالدار البيضاء ضمن المنتخب الوطني المشارك في بطولة إفريقيا للجودو بالمغرب بخير متنمنية السلامة للمغرب الشقيق.

ومن جهتها أفادت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، أن رئيس اللجنة محرز بوصيان اتصل هاتفيا برئيس جامعة الجودو وعضو الاتحاد الدولي اسكندر حشيشة للاطمئنان على سلامة أعضاء البعثة التونسية الرياضية بعد الزلزال الذي ضرب مراكش وضواحيها وتسبب في خسائر بشرية ومادية هامة في عدد من مناطق المغرب.

وأوضح بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية التونسية، أن عناصر البعثة التونسية للجودو في مدينة الدار البيضاء عاشت ليلة صعبة اثرالزلزال الذي جد ليلة امس مما جعل عناصر الوفد التونسي تغادر مقر الإقامة لمدة ساعات بعد عمليات إجلاء وإفراغ، لغرف الوفود الرياضية المشاركة في بطولة إفريقيا وذلك دون ان يتم تسجيل أضرار وأن العناصر الوطنية بخير وتواصل المشوار في البطولة الأفريقية للجودو.

ويشار إلى أن تونس تشارك في البطولة الإفريقية للجيدو بوفد يضم 20 رياضيا ورياضية في 14 وزن فردي (رجال وسيدات).