عاجل/ فرق من الحماية المدنية تتوجه مساء اليوم الى المغرب

بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،تتوجه ، مساء اليوم السبت، فرق من الحماية المدنيّة، إلى الممكلة المغربية، لدعم جُهُود البحث والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية منطقة الحوز بالقرب من مراكش.،وفق ما صرح به لـ(وات) الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية.

وأضاف المصدر ذاته ان الفرق تتكون من 50 عونا وإطارا من الوحدة المُختصّة و 6 اطباء حماية مدنية و 4 أنياب، وستستعمل أجهزة رصد حراريّة مُتطوّرة وطائرة مُسيّرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض.

كما سيتم إرسال مُستشفى ميداني تابع للحماية المدنيّة للمُساهمة في عمليّات الإغاثة والإحاطة بالمُصابين.

وعبرت عديد الدول عن رغبتها في ارسال مساعدات الى المغرب عقب الزلزال الذي خلف وفق آخر حصيلة محينة ذكرتها وسائل الاعلام هناك 1037 حالة وفاة و1204 جريحا، حالة 721 منهم حرجة.