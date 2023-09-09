عبيد البريكي يدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل 100 من الدستور

دعا الأمين العام لحركة تونس الى الامام عبيد البريكي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى تفعيل الفصل 100 من الدستور بعرض برنامج عمل يتضمن خطوطا عامة للمرحلة المقبلة أمام مجلس نواب الشعب.

وشدد البريكي، في تصريح لاذاعة الديوان على هامش انعقاد المجلس المركزي للحزب اليوم السبت بالحمامات، على ضرورة أن يتضمن هذا البرنامج تحديدا لوجهة البلاد و آليات الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي الممكنة.

وتوجه عبيد البريكي للرئيس قائلا: “الى أن أين نحن ذاهبون وبأي آليات و مع من ستذهب في برنامجك، مع التنسيقيات دون الأحزاب أم أنه سيقع تشريك الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية؟”