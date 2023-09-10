حجز 3 أطنان و770 كغ من التوابل والبهارات غير صالحة للاستهلاك بمحل لرحي التوابل بقربة

أسفرت عملية مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل ومركز الحرس الوطني بقربة لمحل لرحي التوابل والبهارات عن حجز 3 اطنان و770 كغ من التوابل والبهارات غير صالحة للاستهلاك، وفق ما ذكره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمر سليمي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقا للانباء

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاحد، أنه تم اقتراح غلق المحل المعد لرحي التوابل والبهارات لعدم توفر شروط النظافة والشروط الفنية والقواعد الصحية طبقا للقوانين والتراتيب والقواعد الجاري بها العمل وكراسات الشروط المرجعية المعمول بها في المجال، لافتا إلى صدور قرار الغلق عن السيدة والية الجهة وهو يقضي بغلق المحل الى حين توفير القواعد الأساسية لحفظ الصحة به

وبين ان هذه التوابل والبهارات تتمثل في كمون وفلفل أحمر وتابل وإكليل، واضاف انه تم تأمين المواد المحجوزة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على اذن من الجهات القضائية المختصة للقيام بعملية اتلاف المحجوزات

وأشار إلى أن المخابر المختصة والمؤهلة للغرض، اجرت التحاليل الجرثومية والبحث عن الملونات المحظور إضافتها للمواد الغذائية وتحليل المعادن الثقيلة وسموم الفطريات واجراء التجارب المتعلقة بالخصائص الحسية والبحث عن الشوائب المعدنية والنباتية

وفي هذا السياق، لاحظ أن التحاليل أثبتت عدم صلوحية المنتوجات للاستهلاك، وتشكيلها خطرا على صحة المستهلك، باعتبارها غير مطابقة للخصائص الجرثومية المتعلقة بها ووجود ملون محجر استعماله بمادة الفلفل الأحمر المرحي ووجود شوائب معدنية ونباتية بها، وأبرز أن هذه العملية تأتي في إطار اعمال المراقبة المشتركة الهادفة الى ضمان السلامة الصحية وجودة المنتوجات وحماية صحة المستهلكين من الامراض المنقولة عن طريق المواد الغذائي.