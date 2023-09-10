ايقاف زوج بشبهة قتل زوجته في منوبة..

أذن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لإحدى الفرق الأمنية بالاحتفاظ بزوج على ذمة الأبحاث المتعلقة بوفاة زوجة داخل منزلها بجهة الدندان، إثر تعرضها إلى الذبح بواسطة آلة حادة مساء الأمس السبت، وفق ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لموزاييك.

وأضاف أنّ منطلق الأبحاث كان إثر اتصال الأجوار بالأمن لاعلامهم بالعثور على الزوجة ممددة على أرضية احدى غرف المنزل، حيث تم اعلام ممثل النيابة العمومية الذي حل على عين المكان مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وأثبتت المعاينات الأولية تعرض الزوجة إلى الذبح بواسطة الة حادة عثر عليها ملقاة قرب جثة الهالكة، ليتقرر رفع الجثة وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أنكر الزوج قتل زوجته مفيدا بأنه هو الذي اعلم الأجوار بالعثور على جثتها قبل أن يتم اعلام أعوان الأمن، ليتقرر الاحتفاظ به مدة 48 ساعة في انتظار اجراء مزيد من السماعات وانجاز جملة من التساخير الفنية للكشف عن ملابسات الجريمة.