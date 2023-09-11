ليبيا: إرتفاع عدد ضحايا إعصار “دانيال” الى 150 قتيلا واعلان درنة منطقة منكوبة

أفاد مسؤول ليبي لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، بأن 150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة فرانس برس “قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة”.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرا لها، أسامة حمّاد، ورئيس لجنة إنقاذ ووزراء آخرين، توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.

وأعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، منطقة درنة “منطقة منكوبة” الاثنين.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل، بأنها “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة”.

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

المصدر: فرانس براس+ سكاي نيوز عربية