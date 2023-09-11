البوغديري: وزارة التربية ستؤمن عودة مدرسية ناجحة وآمنة خلال الموسم الدراسي الجديد

قال وزير التربية محمد علي البوغديري ان الوزارة ستؤمن عودة مدرسية ناجحة وآمنة خلال الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 الذي سيستقبل 2.356.630 تلميذا، أي بزيادة قردها 2.8 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.

وأفاد محمد علي البوغديري اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية أن ارتفاع أعداد التلاميذ قابله ارتفاع في عدد الفصول بنسبة 0.6 بالمائة أي بزيادة 547 فصلا، إضافة إلى زيادة في عدد المؤسسات التربوية بـ11 مؤسسة جديدة ليبلغ عددها الإجمالي 6.139 مؤسسة تربوية لافتا إلى ارتفاع عدد المدرسين بنسبة 0.5 بالمائة أي بزيادة 707 مدرسا ليبلغ عددهم 156.234 مدرسا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأشار الوزير إلى توفير 206 من عناوين الكتب المدرسية المبرمجة للسنة الدراسية الجديدة في حدود 14 مليون و100 ألف نسخة، بمعدل

زيادة بقيمة 500 مليم في الكتاب لدعم المركز الوطني البيداغوجي المشرف على حاجيات التلاميذ من الكتب المدرسية والكراسات المدعمة مؤكدا طباعة 16 مليون نسخة من الكراس المدرسي المدعم

وشدد البوغديري في هذا الصدد على أن وزارة التجارة تقوم عبر مصالح المراقبة الاقتصادية بمحاربة الاحتكار والبيع المشروط في علاقة بالكراس المدعم

ولفت الى أن الوزارة عملت في إطار سعيها للحد من الانقطاع المدرسي على الترفيع في عدد المنتفعين بالأكلة المدرسية خلال الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 إلى 450 ألف تلميذ مقابل 285 ألف تلميذ في الموسم الدراسي الماضي والترفيع في عدد المنتفعين بالنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المرسمين بالمدارس النائية الى 25 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي الجديد مقابل 19.300 تلميذ في الموسم الدراسي الماضي

كما سيتم الترفيع في عدد المقيمين بالمبيتات المدرسية من 26.082 إلى 26.400 من التلاميذ مع الترفيع في عدد المبيتات من 289 مبيت إلى 292 مبيت.

من جهة أخرى قال وزير التربية ان الوزارة قامت بعديد القرارات لفائدة الأساتذة النواب على غرار إدراجهم في قاعدة البيانات والترفيع في مقدار الخلاص الشهري من 750 دينار إلى 1250 دينار بداية من العودة المدرسية الجديدة وعلى مدى 12 شهرا بدلا من 10 أشهر في السابق

وشدد على أن الوزارة ستعمل على إنهاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تسوية وضعية 10 آلاف أستاذ نائب دفعة واحدة ولكن الوزارة ستعمل على تسوية وضعيتهم في الفترة المقبلة خاصة بعد تحسين أجرهم الشهري

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن انطلاق عرض الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي على المواطنين بداية من 15 سبتمبر الجاري، داعيا المواطنين إلى الإقبال بكثافة للتعبيرعن آرائهم بشأن إصلاح منظومة التعليم.

ولفت الى توجه الوزارة لرقمنة قطاع التعليم من خلال إحداث منصة التكرونية للتعليم الذكي من خلال شراكة مع مؤسسة عالمية راشدة في التعليم الذكي (كلاسيرا)، فضلا عن ربط المؤسسات التربوية بالألياف البصرية ذات التدفق العالي للإنترنت وربط المدارس النائية بالانترنت عبر الأقمار الصناعية