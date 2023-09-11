بلاغ هام من وزارة التربية للتلاميذ أبناء ضحايا العمليات الإرهابية وشهداء الثورة وجرحاها

اعلنت وزارة التربية، في بلاغ اليوم الإثنين، أنه وبالتنسيق مع مؤسسة فداء، وتطبيقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، تقرر بداية من السنة الدراسية 2024/2023 تمكين التلاميذ أبناء ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء الثورة وجرحاها، من الأولوية في الحصول على السكن المدرسي.

ودعت الوزارة الراغبين في ذلك، الى تقديم مطلب في الغرض إلى الوحدة المحليّة لديوان الخدمات المدرسية الراجعين إليها بالنظر مصحوبين بالوثائق التالية:

– بالنسبة إلى التلاميذ أبناء شهداء العمليات الإرهابية مطلب كتابي في الغرض مرفقا بمضمون ولادة حديث العهد للتلميذ (لا يتجاوز 03 أشهر).

بالنسبة إلى التلاميذ أبناء شهداء الثورة مطلب كتابي في الغرض يتضمّن العدد الرتبي للشهيد ضمن القائمة الصادرة بالزائد الرسمي عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 مرفقا بمضمون ولادة حديث العهد للتلميذ لا يتجاوز 03 أشهر).

– بالنسبة إلى التلاميذ أبناء جرحى الثورة: مطلب كتابي في الغرض يتضمّن العدد الرتبي للجريح ضمن القائمة الصادرة في الرائد الرسمي عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 مرفقا بنسخة من بطاقة تعريف الجريح ومضمون ولادة حديث العهد للتلميذ لا يتجاوز 03 أشهر)