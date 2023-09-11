السنة التكوينية 2023-2024: برمجة أكثر من 21800 موطن تكوين واحداث 680 موطن محدثة لاول مرة خلال السنة التكوينية الحالية

بلغت عروض التكوين المبرمجة لدورة خريف 2023 ما عدده 21881 موطن تكوين واحداث680 موطن تكوين جديد ومحدث لاول مرة خلال السنة التكوينية 2023-2024.

وتتوزع عروض التكوين المهني لدورة خريف 2023 الى 2597 موطن تكوين لشهادة تقني سام و 8824 لمؤهل تقني مهني و 8433 موطن تكوين لشهادة كفاءة مهنية و 2027 لشهادة المهارة، حسب بلاغ صحفي بمناسبة العودة التكوينية 2023-2024 للوكالة التونسية للتكوين المهني تحصلت (وات) على نسخة منه.

وستدخل بمناسبة السنة التكوينية 2023-2024 ،9 مراكز تكوين بصفة تدريجية الاستغلال بصفة تدريجية حسب توفر التجهيزات بعد اعادة الهيكلة بـ5 ولايات وهي مركزي التكوين للفتاة الريفية بسجنان (بنزرت)والتكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة )بنزرت) وبالقيروان مركز الفتاة الريفية ببوحجلة ومدرسة الفرصة الثانية وبجندوبة مركز الفتاة الريفية بلطة-بوعوان وبالكاف مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف ومركز التكوين والتدريب المهني بالسرس ومركز الفتاة الريفية بالسرس وبالمنستير مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبة .

وخصّصت وكالة التكوين المهني 241 اختصاصا خلال السنة التكوينية 2023-2024 ويقدم 3790 اطارا بيداغوجيا خدمات التكوين وبلغ عدد المسجلين بالمنصة دورة خريف 2023 الى حدود 22 اوت 2023 ما عدده 30459 وتخرج سنة 2022، 19404 منهم 15118 في التكوين المنظر وبلغت نسبة التعبئة المتوقعة للايواء 75 بالمائة.

وللاشارة فان عدد المؤسسات الناشطة يبلغ 129 مؤسسة و39 مؤسسة بصدد اعادة الهيكلة (نشاط جزئي) و 5 مشاريع احداثات جديدة (تاجروين وسيدي بوزيد و تالة ومتلوي وتطاوين).

يذكر أن مؤسسات التكوين بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتوزع الى 51 مراكز قطاعية و 62 مراكز التكوين والتدريب المهني و 8 مراكز التكوين والتدريب المهني في الصناعات التقليدية و 14 بمراكز الفتاة الريفية و مدرسة واحدة للفرصة الثانية.