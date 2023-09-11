الإحتفاظ بصاحب مصنع أعلاف وحجز 17 طن من السداري

تم مساء امس الأحد 10 سبتمبر 2023، بالمنستير، إيقاف شاحنة محملة ب 17 طن من مادة السداري بعد التأكد من أن صاحب الشاحنة لا يحمل تأشيرة المطحنة على قسيمة إذن التزود بالسداري الموجه لصاحب مصنع أعلاف بولاية مجاورة، حسب ما جاء في بلاغ للادارة الجهوية للتجارة بالمنستير، اليوم الإثنين.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بصاحب مصنع الأعلاف و بسائق الشاحنة بالإضافة إلى الحجز الفعلي لحمولة الشاحنة من السداري البالغة 17طن و تحرير محضر عدلي في الإخلال بتراتيب الدعم و عدم إحترام التراتيب الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة الغير مشروعة.

هذا و ستتولى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير مواصلة الأبحاث مع المطحنة المعنية باستدعاءها بصفة رسمية و رفع المخالفة المترتبة عن هذا التجاوز و المتمثلة في الإخلال بتراتيب الدعم و إتمام كل الإجراءات القانونية المتعلقة بها.