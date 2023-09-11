المهدية: إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية‎..

مواصلة حملة إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بعدد من شوارع وأنهج العاصمة

ليبيا تعلن الحداد 3 أيام..

أخيرا: متحف باردو يعيد فتح أبوابه في هذا التاريخ بتحف أثرية تُعرض لأول مرة..

رئاسة الجمهورية: تونس تضع إمكانياتها البشرية والمادية على ذمة الليبيين

2023/09/11 أهم الأخبار, حوادث و قضايا, سياسة

اعربت تونس عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي الشقيق وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، فقد أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.
ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى أن يتقبّل الضحايا في فسيح جنانه، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ ليبيا وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn