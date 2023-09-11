رئاسة الجمهورية: تونس تضع إمكانياتها البشرية والمادية على ذمة الليبيين

اعربت تونس عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي الشقيق وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، فقد أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى أن يتقبّل الضحايا في فسيح جنانه، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ ليبيا وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.