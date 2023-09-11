وزير الصحة يؤكد أهمّية توفير المناخ الاجتماعي وتكريس ثقافة العمل للارتقاء بأداء المنظومة الصحية الوطنيّة

أكّد وزير الصحة على المرابط، لدى إشرافه اليوم الاثنين، على الاجتماع الدّوري لملتقى الإدارة المركزيّة بالوزارة، على أهمّية توفير المناخ الاجتماعي السّليم وتكريس ثقافة العمل بكلّ الإدارات والمؤسسات الاستشفائيّة والصحّية بما يضمن الارتقاء بأداء المنظومة الصحية الوطنيّة والاستجابة لحاجيات المواطنين.

وتطّرق الاجتماع، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، إلى جملة من المسائل منها بالخصوص متابعة المشاريع الصحّية المعطّلة والحلول الممكنة لتجاوزها ومشروع ميزانيّة وزارة الصحّة لسنة 2024.

وتناول الاجتماع تحديد حاجيات الوزارة لدعم المؤسسات الصحّية بالموارد البشريّة اللاّزمة، إلى جانب النّظر في برامج منظومة التّكوين الموجّهة لمهنيّي الصحّة.