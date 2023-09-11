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إعصار ليبيا: قنصلية تونس بطرابلس تضع هذا الرقم على ذمة الجالية التونسية

2023/09/11 أهم الأخبار, سياسة, مجتمع

اعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس ليبيا، في بلاغ اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، عن وضع رقمها الأرضي 00218213409479 على ذمة أفراد الجالية التونسية المتواجدين بالشرق الليبي وجميع المناطق التي تأثرت بالفيضانات للتبليغ عن أي حالات طارئة، تخص مواطنين تونسيين.
وتوجهت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، بأحر عبارات التعازي والمواساة والتعاطف مع الشعب الليبي الشقيق متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، على إثر السيول والفيضانات الجارفة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة.

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