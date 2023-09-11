عاجل/ بطاقات إيداع بالسجن ضد هذا الوزير الأسبق القيادي بالنهضة ومسؤولين بشركة بترولية

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، وبطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من مدير عام ومدير عام مساعد بشركة بترولية حكومية، وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال.

كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الإبقاء بحالة سراح على وزير سابق للطاقة والصناعة أحيل اليوم الاثنين على أنظار القطب القضائي المالي بحالة تقديم، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكان قد تمّ إيقاف القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بعد أن اصدر في حقه، وزير الداخلية كمال الفقي، مساء السبت 2 سبتمبر 2023، قرارا إداريا بوضعه قيد الإقامة الجبرية.