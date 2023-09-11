البرلمان التونسي يوجّه برقية تعزية الى نظيره الليبي

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2023/09/11 أهم الأخبار, سياسة

بودربالة يُوجّه برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب الليبي
وجّه رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 برقية الى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك على إثر الفياضات والسيول الجارفة جرّاء الإعصار الذي ضرب مناطق مختلفة في شرق دولة ليبيا الشقيقة، وما خلّفه من ضحايا ومفقودين ومصابين.
وتقدّم بودربالة في هذه البرقية باسمه الخاص وباسم أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى رئيس مجلس النواب الليبي ومن خلاله الى عائلات الضحايا والشعب الليبي الشقيق، بأحر عبارات التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا من االله العلي القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويرزق الجميع جميل الصبر والسلوان، ويعجّل بشفاء المصابين، ويحفظ الشعب الليبي من كل مكروه.

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