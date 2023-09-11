أكد انها موجهة للجميع: سعيّد يجتمع بعدد من الوزراء للنظر في الإستشارة الوطنية حول التربية والتعليم

انطلقت اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، المشاورات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدد من اعضاء الحكومة، حول الإستشارة الوطني لاصلاح نظام التربية والتعليم.

حيث اجتمع رئيس الجمهورية، مع كل من محمد علي البوغديري، وزير التربية، والمنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وابراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية، وأمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

واشار قيس سعيد الى ان إجتماع اليوم سينظر في الاسئلة التي ستطرح في الإستشارة الوطنية ليتم بعد ذلك استخلاص النتائج التي سيتم على ضوءها وضع القوانين المنظمة للمجلس الاعلى للتربية والتعليم.

وشدد رئيس الدولة خلال كلمة القاها في الاجتماع، ان جميع التونسيين معنيون بالمشاركة في هذه الاستشارة، على عكس ما يدعيه البعض بانها تشمل فقط النقابيين او المربين والاساتذة، وفق تعبيره.

ودعا قيس سعيد الى احاطة هذه العملية بكل مقومات النجاح، “لأن أي خطأ يقع خلال عملية اصلاح لا يمكن تداركه ألا بعد عقود من الزمن”.

كما جدد رئيس الدولة التاكيد على ان تونس لن تفرط في المرفق العمومي للتعليم، وأن الحق في التعليم مكفول للجميع على قدم المساواة.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن في وقت سابق، ان يوم 15 سبتمبر الجاري ، سيكون موعد إنطلاق الإستشارة الوطنية لاصلاح نظام التربية والتعليم.