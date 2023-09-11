وزير الخارجية يستقبل الامين العام المساعد للناتو

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عشيّة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 بمقرّ الوزارة، Javier COLOMINA، الأمين العامّ المساعد لمنظّمة حلف شمال الأطلسي المكلّف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن والمبعوث الخاصّ للأمين العامّ للمنظّمة لجنوب القوقاز وآسيا الوسطي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس بدءا من اليوم وإلى 13 سبتمبر الجاري.

وتباحث الوزير مع الأمين العامّ المساعد، وفق بلاغ الخارجية، واقع وآفاق علاقات الشراكة والتعاون بين تونس والمنظّمة على الصعيدين الثنائي والإقليمي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.

كما مكّن هذا اللقاء من تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.