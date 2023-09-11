رئيس الحكومة يهاتف نظيره اللّيبي إثر الإعصار الذّي ضرب مناطق من ليبيا

أجرى رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللّيبية، عبد الحميد الدّبيبة، إثر الإعصار والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدّة في ليبيا وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وقدّم رئيس الحكومة لنظيره الليبي، “أحرّ التعازي للشعب الليبي الشقيق في وفاة عدد من أبنائه جرّاء هذه الكارثة الطبيعية”، مُعربا عن أصدق تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكّد الحشاني وقوف تونس مع ليبيا من خلال وضع الإمكانيات اللازمة لتتجاوز سريعا آثار الإعصار والفيضانات، وذلك تماشيا مع ما أذن به رئيس الجمهورية بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة، حسب ذات المصدر.

من جهته، توّجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالشكر إلى رئيس الجمهورية على “هذه الهبّة الأخوية الصادقة”، مُنوّها بعمق العلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات جرّاء عاصفة “دانيال” التي اجتاحت شرق ليبيا منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلا، حسب مصادر إعلامية ليبيّة.

وأعلنت ليبيا اليوم الإثنين الحداد لثلاثة أيّام إثر هذا المصاب.