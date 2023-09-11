هيئة الانتخابات تدعو الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بأنه يمكن للراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء في انتظار تحديد فترة قبول الترشحات من طرف مجلس الهيئة

وأوضحت أن ملف الترشح لانتخابات المجالس المحلية يتكون من مطبوعة مطلب الترشح و مطبوعة التصريح على الشرف واستمارة تجميع التزكيات وجملة من الوثائق الأخرى المطلوبة موجودة على موقع الهيئة

كما أشارت إلى أنه يمكن للراغبين في الترشح التثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها (العمادة) باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين التسجيل عند الاقتضاء مؤكدة انه لا يقبل المترشح أو المزكي غير المسجل في الدائرة الانتخابية (العمادة) المعنية.