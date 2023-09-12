وزارة الاسرة والمرأة تعتزم اعداد استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية

تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن اعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية في أفق 2035

واعلنت عن فتحها طلب ترشح لاختيار خبير وطني في مجال الاقتصاد (الاقتصاد التنموي) لإجراء تشخيص ووضع استراتيجية وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية في أفق 2035.

ويندرج طلب الترشح، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المرأة اليوم الثلاثاء، في إطار البرنامج الخماسي لدعم الأسر في الوسط الريفي المموّل من قبل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة النرويجية للتعاون التنموي والوكالة السويدية للتنمية.

وحدّد آخر أجل لإيداع الملفات يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على الساعة الخامسة مساء.