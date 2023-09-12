أريانة: استعدادات حثيثة للعودة المدرسية والجامعية

تواصل مصالح النظافة والعناية بالبيئة والأشغال بمختلف بلديات ولاية أريانة، في اطار الاستعداد للسنة الدراسية 2023 / 2024، تنفيذ برامج التدخل داخل المؤسسات التربوية الكائنة بمرجع النظر وبمحيطها والذي يشمل قلع الأعشاب الطفيلية ودهن ممرات المترجلين ومخفضات السرعة أمام المؤسسات التربوية ودهن حواشي الطرقات وإزالة المصبات العشوائية وتعهد علامات المرور.

كما يتم في نفس الإطار، التدخل لتنظيف مجاري الأودية وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكنس حواشي الطرقات وجمع ورفع ما علق بها من أوساخ وفضلات.

وقد انعقدت بمقر ولاية أريانة جلسة عمل جمعت والي الجهة بكل الأطراف المعنية، استعدادا لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وتم بالمناسبة وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المؤسسات التربوية وتوحيد عمل اللجان الجهوية للسلامة المرورية نحو محيط المؤسسات التربوية، بالاضافة الى النظر في سبل تأمين ظروف نقل التلاميذ والطلبة والتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن في المحيطين المدرسي والجامعي ومقاومة جميع أشكال الجريمة، مع الاهتمام بدعم الإحاطة بذوي الإحتياجات الخاصة والعائلات المعوزة.

وتستعد مختلف المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في جمع المساعدات الاجتماعية استعدادا لتوزيعها على مستحقيها بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية.