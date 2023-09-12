المغرب ترفض مساعدات الجزائر..!!

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قد أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الانسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت من خلاله أن وزير العدل المغربي صرح يوم أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر، حيث أبلغت وزارة الشؤون الخارجية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات انسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية.

كما تواصل القنصل العام اللجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة منشأة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية. بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدة انسانية في الوقت الذي استكملت فيه العملية.

وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤن المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم، فان المملكة المغربية ليست بحاجة الى المساعدات الانسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه النتائج البديهة.