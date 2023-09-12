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نابل: تفكيك شبكة مختصة في ترويج الاقراص المخدرة

2023/09/12 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم مفادها اندماج شخص في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة داخل الأوساط الشبابية بجهة قليبية، تم القبض على ذي الشبهة بصدد تسلم كمية من الأقراص المخدرة من لدى نفر قادم على متن وسيلة رفقة 03 أشخاص وإمرأة من أصيلي جهة نابل.
وبتفيشهم تفتيشا دقيقا تم العثور على عدد 269 قرص مخدر مخبأة تحت كرسي القيادة بذات السيارة ومبلغ مالي جملي قدره 300 دينار تم حجزها جميعا على ذمة البحث.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل ” تكوين عصابة قصد مسك واستهلاك و ترويج المواد المخدرة” والأبحاث متواصلة.

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