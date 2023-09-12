إدارة الأبحاث الديوانية تحجز أدوات مدرسيّة ومكتبيّة مهرّبة بقيمة تفوق الـ 2،8 مليون دينار

أفادت إدارة الأبحاث الديوانية أنّه أنّه تمّ رفع مخالفة مقتضيات التّشريع الديواني من أجل التّصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة وحجز أدوات مدرسية ومكتبية بقيمة 2,861 مليون دينار ضد شركة المختصّة في مجال توريد الأدوات المدرسية والمكتبية.

وبيّنت إدارة الأبحاث، وفق بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّ مصالحها تمكنت، إثر عمليّة تفقّد لمخزن تابع لإحدى الشّركات المختصّة في مجال توريد الأدوات المدرسية والمكتبية، وإثر التثبت في الوثائق والفواتير الخاصة بها، من الكشف عن مغالطة في قيمة البضائع المورّدة المصرّح بها وتهرّب الشركة من دفع جزء هامّ من الأداءات والمعاليم المستوجبة على البضائع.

وأفادت إدارة الأبحاث الديوانية أنّه بسؤال وكيل الشّركة المذكورة عن ذلك، اعترف بتعمّد عمليّة إفتعال الفواتير الأصليّة للبضائع المورّدة.