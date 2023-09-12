سوسة: شركة النقل بالساحل تخصص 184 حافلة للنقل المدرسي والجامعي

افاد الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل المعز لدين لله عبد السلام، ان الشركة خصصت 184 حافلة للنقل المدرسي والجامعي بولايات الساحل الثلاث موزعة الى 59 حافلة على ذمة إقليم سوسة و60 حافلة على ذمة إقليم المنستير و65 حافلة على ذمة إقليم المهدية

وأضاف عبد السلام، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الشركة، أن جاهزية الأسطول المتوقعة ليوم 15 سبتمبر ستكون في حدود 80 بالمائة، لاسيما بعد عمليات الصيانة الصيفية، وذلك رغم محدودية الامكانيات البشرية والمادية ورغم النقص الحاصل في قطع الغيار وتلكؤ المزودين في الاستجابة الفورية لطلبات الشركة

وذكر بان حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية، انطلقت بداية من غرة سبتمبر الجاري، بعد ان خصصت الشركة 16 شباك بيع مفتوحة كامل اليوم بمختلف مقراتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية، واوضح ان الشركة حافظت على نفس التعريفة، التي يمكن اقتطاعها بشبابيك ونقاط البيع التي تم تخصيصها للاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية والجامعية 2023 / 2024 والتي بلغت بداية من يوم امس الاثنين (11 سبتمبر) 53 شباكا موزعة على كامل معتمديات ولايات الساحل الثلاث

ولفت الى ان الشركة قامت في إطار الإستعداد للعودة المدرسية والجامعية، بصيانة كاميرات المراقبة بالحافلات المجهزة والمحطات الرئيسية والمقرات لتحسين جاهزيتها، ورسكلة أعوان الحراسة والتنسيق المستمر مع المصالح الأمنية وإصدار مذكرات لمزيد اليقظة والحذر

وكشف عن صفقة تم ابرامها لاقتناء 49 حافلة مستعملة بعنوان سنة 2023، ووضع برنامج لاقتناء 100 حافلة جديدة منها 66 مزدوجة بعنوان ميزانية 2024 ، كما كشف اعتزام الشركة اجراء مناظرة لانتداب 93 سائقا وقابضا و43 فنيا و5 حراس واطار واحد

وتحدث الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل عن جملة من الصعوبات التي تعترض عمل الشركة ومن أبرزها تعدد طلبات السلط الجهوية والمحلية للتعزيزات والإحداثات وصعوبة تلبيتها لمحدودية الإمكانيات، وظاهرة الركوب عنوة ودون سند تنقل والاعتداء على الاعوان والمعدات وصعوبة الوقوف والتوقف في المحطات المخصصة للحافلات والنقص في تهيئة الطرقات في بعض المناطق التي تتميز بطابعها الريفي والإنتشار العشوائي وغير المدروس لمخفضات السرعة