يوفنتوس يعلق على إيقاف بوغبا بشأن تورطه في تناول المنشطات



أصدر نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم بيانا رسميا للتعليق على ثبوت إيجابية عينة المنشطات الخاصة بلاعبه الدولي الفرنسي بول بوغباق.

وذكرت عدة تقارير أن اختبار بوغبا بشأن تناول هرمون التستوستيرون جاء إيجابيا وذلك بعدما تم اختياره بشكل عشوائي لإجراء التحليل عقب مباراة يوفنتوس وأودينيزي.

وأكدت محكمة مكافحة المنشطات بشكل رسمي أنه تم إيقاف بوغبا بشكل مؤقت بعد فشله في اختبار المنشطات الأولي.

من جهته، قال يوفنتوس في بيان: “يعلن نادي يوفنتوس أن بوغبا تلقى يوم 11 سبتمبر 2023 أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات عقب نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 أوت”.

وأضاف: “النادي يحتفظ بالحق في النظر في الخطوات الإجرائية التالية”.

وتشير عدة تقارير إلى أنه سيتم تحليل عينة جديدة لبوغبا لتأكيد إيجابية الاختبار من عدمه وعما إذا كان يتناول موادا منشطة لتحسين الأداء.

وتؤكد التقارير أن بوغبا مهدد بعقوبة إيقاف طويلة من عامين إلى 4 أعوام.