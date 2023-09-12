أرقام مُفزعة/ درنة: إرتفاع عدد ضحايا الإعصار الى 5200 قتيل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إن ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب مناطقا شرق البلاد “بلغ 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها”.

وقال الخراز في تصريح لوكالة الأناضول، إن “العدد المسجل للضحايا اليوم دفن منه 1300 جثة بعد تعرف الأهالي عليها، في حين هناك عائلات كاملة فنت بسبب الإعصار، لذلك أعداد الجثث التي لم يتم التعرف عليها كثيرة ولا يمكن دفنها حاليا”.

وتوقع الخراز ارتفاع “حصيلة قتلى الفيضانات في درنة إلى أكثر من 10 آلاف شخص”، على حد قوله.

وتابع: “الجثث غير المنتشلة لا تزال كثيرة وحاليا تعمل فرق إنقاذ متخصصة قدمت من تركيا والإمارات ومصر على انتشال الجثث التي قذفتها الفيضانات إلي البحر”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد “مناطق منكوبة”.

وتحدث عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.