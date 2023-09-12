يتكون من 52 عونًا وفريق غوص و4 أنياب وطاقم طبي.. تونس ترسل فريق دعم إلى ليبيا



تولى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي الإشراف على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ وذلك على إثر الإعصار الذي شهدته عدد من المدن الليبية وما خلّفته الفيضانات من أضرار وخسائر بشرية ومادية هائلة، وبإذن من رئيس الجمهُوريّة قصد إرسال مساعدات عاجلة إلى ليبيا.

ويتكون الفريق من حوالي 52 فردا من إطارات وأعوان الوحدة المختصة و04 أنياب وطاقم طبي تابع للحماية المدنية يضمّ 03 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب، كما سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة DRONE للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.