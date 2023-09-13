قابس: الكشف عن مخزن عشوائي يضم أكثر من 68 ألف كراس مدعم

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، عن الكشف عن مستودع عشوائي معدّ لتخزين كمية هامة من الكراس المدعم بغاية الاحتكار فيها وقد قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 34.040.952 ألف دينار.

وبينت أنه في إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومراقبة مسالك التوزيع الخاصة بالأدوات المدرسية، قام مركز الشرطة البلدية بقابس بحملة للمراقبة الاقتصادية والصحية رفقة فريق من الفرقة الجهوية للشرطة الفنية بقابس وفريق من الإدارة الجهوية للتجارة.

وقد أسفرت الحملة عن الكشف عن مخزن عشوائي كائن جهة سيدي بولبابة قابس والعثور بداخله على كمية هامة من الكراس المدرسي المدعم تتمثل في 45960 كراس (24)، و9900 كراس (48) و12264 كراس (72) تم حجزها حجزا فعليا من أجل “الإخلال بتراتيب الدعم”.

كما تم أيضا تحرير 03 محاضر مخالفات صحية من الصنف الثاني وتحرير محضرين اقتصاديين.