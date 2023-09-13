عاجل: آخر مستجدات الوضع في ليبيا..

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

وأضاف الخراز أنه فيما يخص الضحايا المصريين، فقد تم تسليم 75 جثمان من العمال المصريين الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقودا مصريا في مدينة درنة، وهناك تواصل مستمر مع ذويهم لمعرفة معلومات أكثر عن المفقودين، كما طلب منهم صور شخصية للتعرف عليهم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية بلغ عددهم 150 ضحية.

وتسببت العاصفة “دانيال” في فيضانات مميتة في العديد من بلدات شرق ليبيا، لكن درنة كانت الأكثر تضررا، حيث ذكر سكان المدينة أنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية عندما ضربت العاصفة الساحل، مساء الأحد، ليدركوا أن السدين خارج المدينة قد انهارا.

هذا وقد تم إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة،بينما يزال اكثر من 11 الف شخص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وكالات