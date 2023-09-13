وزارة التعليم العالي تنظم مسابقتين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار موجهتين للطلبة المرسمين بجامعات تونسية

تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والإدارة العامة للشؤون الطالبية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقتين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية “هاكاتون” Hackaton والابتكار “كرياكس” Creax موجهتين للطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية التونسية وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وبتمويل من سفارة هولندا بتونس.

وتندرج المسابقتان في اطار مشروع التوقي من التطرف العنيف عبر تعزيز حقوق الإنسان والتربية على المواطنة الشاملة والتربية في المجال الإعلامي والمعلوماتي، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتكون المشاركة في مسابقة “هاكاتون”ضمن فرق تتكون من 6 طلبة مع مؤطر وتمثل الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.

وتنتظم المسابقة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 أكتوبر 2023 بإحدى النزل بمدينة الحمامات.

أما بالنسبة لمسابقة “كرياكس” فتكون المشاركة بصفة مباشرة لجميع الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية التونسية خلال السنة الجامعية 2023/2024.

وترسل المشاركات حصريا على البريد الالكتروني التالي: creax2023anpr@gmail.com علما وأن آخر أجل لقبول المشاركات سيكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

وسيتم اختيار أحسن المشاريع يومي 28 و29 سبتمبر الحالي. وستنشر نتائج المسابقة على موقع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والإدارة العامة للشؤون الطالبية وموقع الوزارة يوم 30 سبتمبر الجاري.

وسيقع توزيع الجوائز على 4 فائزين يوم 06 أكتوبر القادم. وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 15 ألف دينار.

ولمزيد الاطلاع على تفاصيل المسابقتين يمكن النفاذ إلى الرابط التالي: http://www.mes.tn/index.php?code_menu=6