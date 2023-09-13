أنس الحمايدي يفجرها ويكشف عن فضيحة من العيار الثقيل..#خبر_عاجل

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2023/09/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، أن قاضي تحقيق أول تمت تسميته مؤخرا، متورط سابقا في قضية ملف اليخت المسروق من طرف أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ولقد تم ترقيته لخطة قاضي تحقيق أول .

وبين الحمادي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف ام على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعية، أن قاض كان موقوفا عن العمل لمدة 9 أشهر في قضية النقض دون إحالة، تم ترقيته واسناده منصب قاضي عالي ويمكن الحاقه بقطب مكافحة للفساد المالي .

كما اشار الحمادي أن نُقلا تأديبية شملت قضاة ينتمون لجمعية القضاة وشاركوا في تحركات القضاة في عملية تصفية بالجملة حسب تعبيره

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