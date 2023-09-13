تونس تسجل تراجعا لقيمة عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص المصادق عليها الى موفي اوت 2023 بنسبة 5ر25 بالمائة

تراجع عدد عمليات الاستثمار الفلاحي، التي صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مع موفي اوت 2023، بنسبة 8ر15 بالمائة وتقلصت قيمتها بنسبة 4ر25 بالمائة في وقت انخفضت فيه مساهمة القروض في هيكل التمويل الى 20 بالمائة .

واشارت وكالة النهوض بالاستتثمارات الفلاحية، في بيانات حول الاستثمار الفلاحي الخاص الى موفي اوت 2023 ، الى ان عدد التصاريح بلغ قرابة 3875 تصريحا من بينها 2064 عملية على الخط بقيمة ناهزت 4ر426 مليون دينار.

وصادقت الوكالة ، بعد دراسة الملفات، على 1696 عملية إستثمار خاص مع موفي اوت 2023، بقيمة 286 مليون دينار مقابل 2014 عملية استثمار بقيمة 2ر383 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2022 .

ستمكن الإستثمارات المصادق عليها، من إحداث 1794 موطن شغل قار مقابل 2142 خلال سنة 2022 مما يشكل تراجعا في عدد مواطن الشغل علما وان الإستثمار سجل تطورا ببنزرت بنسبة 73 بالمائة و سيدي بوزيد بنسبة 56 بالمائة و تطاوين بنسبة 16 بالمائة.

وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري، بنسبة 16 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 3ر39 مليون دينار علما وانه تمت المصادقة على عمليتي إستثمار بقيمة 9ر6 مليون دينارفي نشاط صيد التن.

ووافقت الوكالة على 4 عمليات إستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 9ر2 مليون دينار في حين تراجعت الإستثمارات المصادق عليها في مكونتي المواشي والغراسات، على التوالي، بنسبة 81 بالمائة و 26 بالمائة.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 293 عملية استثمار بقيمة 26 مليون دينار مقابل 339 عملية بقيمة 4ر36 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 في حين بلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات 170 عملية استثمار.

إنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 5ر82 مليون دينار مما يشكل 9ر28 بالمائة مقابل حجم منح ناهز 2ر103 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 مما يشكل 9ر26 بالمائة.

وقاربت منحة إقتناء المعدات الفلاحية 32 مليون دينار وقد تمت المصادقة على إقتناء 759 جرارا فلاحيا بقيمة 7ر66 مليون دينار مقابل 829 جرارا 5ر68 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها في تجهيزات الطاقة الشمسية مع موفي اوت 2023 قرابة 8ر8 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3ر4 مليون دينار وقاربت الاستثمارات المصادق عليها وفق النمط البيولوجي بقيمة 8ر6 مليون دينارمتمتعة بمنح بقيمة 3ر2 مليون دينار.

و تمت المصادقة على إسناد 26 قروضا عقاريا بقيمة 4ر4 مليون دينار مقابل 34 قروض بقيمة 5ر6 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2022 علما وان القروض ستمكن من إدماج 286 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.