سيتم إبرام إتفاق وزارة الفلاحة والبنك الفلاحي لتوفير التمويلات لدفع إنتاج القمح الصلب

كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنّه وقع الإتفاق على إبرام اتفاقية تشاركيّة مع البنك الوطني الفلاحي لتوفير التمويلات اللازمة لديوان الأراضي الدّوليّة بهدف دعم مساهمته في التّرفيع من إنتاج القمح الصّلب من خلال تخصيص 50 ألف هكتار للحبوب بالمركّبات.

وأتخذ القرار خلال جلسة عمل جرت أمس، الإربعاء، بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع وفد من البنك الوطني الفلاحي برئاسة، المدير العام بالنيابة المكلف بتسيير البنك، السيد أحمد بن مولاهم، وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة الماليّة وبحضور الإطارات العليا بكل من ديوان الحبوب وديوان الأراضي الدّوليّة.

وتركزت أشغال الجلسة، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، على الآليات المتاحة لتدعيم المساندة الماليّة الضروريّة لتطوير القطاع، خاصّة، فيما يتعلّق بمنظومة الحبوب وكيفيّة تطوير العلاقات الماليّة مع كل من ديوان الحبوب وديوان الأراضي الدّوليّة.

ووقع الإتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع البنوك المعنية لتحديد خطّة عمل تساهم في تطويرعمل ديوان الحبوب.