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القصرين: المدرسة الإعدادية السرور بسبيطلة تتعرض للخلع والسرقة قبل ساعات من تدشينها

2023/09/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد معتمد سبيطلة في ولاية القصرين، حاتم الرياحي، أن المدرسة الإعدادية السرور بمدينة سبيطلة، تعرضت فجر اليوم الخميس ، للخلع ولسرقة عدد من معداتها وتجهيزاتها (آلة طابعة جديدة وحنفيات)، وذلك قبل ساعات من موعد دخولها حيز النشاط بمناسبة الموسم الدراسي الحالي باعتبارها مؤسسة جديدة تم بناؤها وتجهيزها بكلفة تقدر ب2,534 مليون دينار.

وبين الرياحي في تصريح لصحيفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوحدات الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض في سبيل إماطة اللثام عن الأطراف المتورطة في عملية السرقة والخلع ، مشيرا إلى أن المدرسة الإعدادية السرور بها حارس، وقد استقبلت اليوم الأساتذة في الاجتماع الإخباري وغدا تستقبل التلاميذ.

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