ما حقيقة حدوث زلزال في تونس؟.. مسؤول بالرصد الجوي يحسم الجدل

نفى خير الدين العطافي كاهية مدير الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ما تتداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسجيل هزات أرضية وزلزال في تونس، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبخصوص ما يشاع حول امكانية حدوث زلزال في تونس خلال الأيام القادمة، اكد العطافي في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام، اليوم الخميس، ان تونس موجودة في نفس المنظومة الجيولوجية الممتدة في المغرب العربي، لكن تونس لا تسجل هزات تتجاوز 5.5 درجات، والتي تكون مرتبطة أساسا بصدوع في القشرة الارضية.

وجدد العطافي التاكيد بأن تونس لا تتموقع على حدود صفيحة تكتونية من أي جهة من الجهات، وهو ما يجعل ايضا امكانية حدوث زلزال، هي امكانية ضعيفة جدا.

واعتبر العطافي ان ما يقع تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو مجرد جدل عقيم، وفق تعبيره.