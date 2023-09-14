رائحة الجثث تفوح.. أهالي شرق ليبيا يستغيثون..

متحف باردو يفتح أبوابه للعموم وسط حضور غفير

ما حقيقة حدوث زلزال في تونس؟.. مسؤول بالرصد الجوي يحسم الجدل

إحباط 10 عمليات “حرقة” في بنزرت

سعيّد يفجرها ويكشف عن جملة من التجاوزات في معاملات البنك الفلاحي..#خبر_عاجل

2023/09/14 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة وتحدث مع المسؤولين في البنك عن وجود جملة من التجاوزات في معاملات هذه المؤسسة.
وقال الرئيس سعيد، وفق فيديو يوثق الزيارة نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية، إنه أعد ملفا يتعلق بجملة من التجاوزات صلب البنك الفلاحي، واستعرض عددا من الأمثلة على ذلك، معتبرا أن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام.
وأضاف أن الهدف من إحداث هذا البنك كان يتمثل في دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين غير أن الأموال تم إقراضها لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn