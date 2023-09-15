الكشف عن شبكة لترويج المخدرات في سوسة وحجز 15 الف قرص “اكستازي”

على إثر توفر معلومات لدی الفرقة الجهويّة لمُكافحة المُخدّرات بسُوسة التابعة لادارة الشرطة العدليّة مفادُها انخراط شبكة تنشط في المجال المذكُور بجهة القلعة الكبری سوسة من خلال تعمّدهم تخزين كمية هامّة من الأقراص المُخدّرة بمنزل أحد أفرادها قصد ترويجها في مرحلة لاحقة خاصّة في الوسط المدرسي.

تمّت مُداهمة المنزل المذكُور، بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 2، أين تمّ ضبط أحد عناصر الشبكة وحجز 15 ألف قُرصا مُخدّرا نوع “اكستـازي” ومبلغا ماليّا من العُملة التونسيّة قدرُهُ 12 ألف دينار وشاحنة وبندقيّتي صيد دون رُخصة و320 خرطوشة خاصّة بها، وبتعميق التحرّيات تمّ التعريف ببقيّة عناصر الشبكة وإدراجهم بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنهم۔